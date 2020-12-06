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На Урале транспортники попросили губернатора очистить остановки от автохамов

6 декабря 2020, 05:43
Фото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге профсоюз уральских транспортников составил письмо губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой решить проблему с загруженностью остановок общественного транспорта, к которым, из-за автомобилей граждан, не могут подъехать троллейбусы и автобусы.

В некоторых случаях возникают аварийные ситуации. Инвалиды лишены возможности нормально сесть в низкопольные автобусы, потому что те не могут подъехать к бордюрам. При этом ответственность за жизнь и здоровье пассажиров возложена на водителей,подчеркнули в письме, сообщает Е1.

За текущий год это не первая просьба членов профсоюза решить возникшую проблему: в феврале они также отправляли коллективное письмо в ГИБДД и мэрию, под которым подписались 679 водителей общественного транспорта, но результатов это не принесло.

Ситуация не изменилась и продолжает ухудшаться. Просим вас принять меры,написали транспортники.

Губернатор Евгений Куйвашев на письмо пока не ответил.

Напомним, 6 ноября стало известно, что транспортники хотят заставить COVID-диссидентов, которые задерживают общественный транспорт в Екатеринбурге, выплачивать серьезные штрафы.

Транспортники Екатеринбурга решили засудить COVID-диссидентов
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#Общественный транспорт#Екатеринбург#Евгений Куйвашев#Водители#Новости УрФО#Общество
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