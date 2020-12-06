На Урале транспортники попросили губернатора очистить остановки от автохамов

В некоторых случаях возникают аварийные ситуации. Инвалиды лишены возможности нормально сесть в низкопольные автобусы, потому что те не могут подъехать к бордюрам. При этом ответственность за жизнь и здоровье пассажиров возложена на водителей,подчеркнули в письме, сообщает Е1.
За текущий год это не первая просьба членов профсоюза решить возникшую проблему: в феврале они также отправляли коллективное письмо в ГИБДД и мэрию, под которым подписались 679 водителей общественного транспорта, но результатов это не принесло.
Ситуация не изменилась и продолжает ухудшаться. Просим вас принять меры,написали транспортники.
Губернатор Евгений Куйвашев на письмо пока не ответил.
Напомним, 6 ноября стало известно, что транспортники хотят заставить COVID-диссидентов, которые задерживают общественный транспорт в Екатеринбурге, выплачивать серьезные штрафы.