НМУ и рекордное превышение ПДК: экологические итоги недели в Нижнем Тагиле

Еще всю неделю метеорологи предупреждали о неблагоприятных погодных условиях в регионе для рассеивания вредных веществ. В это время предприятия должны снижать количество выбросов в атмосферу. Но, судя по итогам замеров на этой неделе что-то пошло не так, и тагильчане вновь дышали воздухом с букетом «эксклюзивных» ароматов и тонкими химическими нотками от промышленных гигантов.