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Posted 6 декабря 2020,, 14:16

Published 6 декабря 2020,, 14:16

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

НМУ и рекордное превышение ПДК: экологические итоги недели в Нижнем Тагиле

6 декабря 2020, 14:16
Всю неделю редакция TagilCity.ru делала замеры загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле. Районы замеров были разные — Вагонка и железнодорожный вокзал. Что же показывал наш газоанализатор в эти дни, читайте в экологических итогах недели.
  • 30 ноября - превышений ПДК нет.
  • 1 декабря - превышение ПДК диоксида азота в два раза (показатель 0,4 мг/м3 при ПДК 0,2 мг/м3).
  • 2 декабря - превышений ПДК нет.

3 декабря мы сделали объезд на Вагонке и замерили воздух в четырех точках района. Оказалось, что в Алтайском микрорайоне и на Пихтовых горах воздух не содержал ни одного вещества-загрязнителя, которые фиксирует прибор. В условной санитарно-защитной зоне «Уралвагонзавода» газоанализатор показал превышение диоксида азота и наличие синильной кислоты.

Превышение ПДК в санитарно-защитной зоне УВЗ: замеры выбросов в Нижнем Тагиле
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  • 4 декабря - превышение ПДК диоксида азота в три раза (показатель 0,6 мг/м3 при ПДК 0,2 мг/м3).
  • 5 декабря - превышение ПДК диоксида азота в восемь раз (показатель 1,6 мг/м3 при ПДК 0,2 мг/м3), сероводорода - в 32,5 раза (показатель - 0,26 мг/м3 при ПДК 0,008 мг/м3), формальдегида - в 17,6 раз (показатель - 0,88 мг/м3 при ПДК 0,05 мг/м3).
  • 6 декабря - превышение ПДК диоксида азота почти в девять раз (показатель 1,7 мг/м3 при ПДК 0,2 мг/м3), сероводорода - в 46 раза (показатель - 0,37 мг/м3 при ПДК 0,008 мг/м3), формальдегида - в 1,6 раз (показатель - 0,08 мг/м3 при ПДК 0,05 мг/м3).

Получается, что пять из семи дней газоанализатор фиксировал превышение разовой предельно допустимой концентрации загрязнений.

Редакция TagilCity.ru не только замеряет воздух сама, но и для сравнения следит за показаниями УГМС. Так, с 27 по 30 ноября станции метеорологов не зафиксировали в воздухе вредные вещества, а наш прибор показывал превышение ПДК диоксида серы и диоксида азота.

1 и 2 декабря показания УГМС также были по нолям, но в один из этих дней газоанализатор редакции показывал превышение диоксида азота.

3 декабря в Нижнем Тагиле было зарегистрировано наличие воздухе формальдегида на стационарном пункте в Тагилстроевском районе. В этот же день замеры воздуха TagilCity.ru показали превышение ПДК диоксида азота и синильной кислоты на Вагонке.

Превышение ПДК по формальдегиду зафиксировано метеорологами в Нижнем Тагиле 3 декабря
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Еще всю неделю метеорологи предупреждали о неблагоприятных погодных условиях в регионе для рассеивания вредных веществ. В это время предприятия должны снижать количество выбросов в атмосферу. Но, судя по итогам замеров на этой неделе что-то пошло не так, и тагильчане вновь дышали воздухом с букетом «эксклюзивных» ароматов и тонкими химическими нотками от промышленных гигантов.

Предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле продлили еще на неделю
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Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Здоровье#Воздух#Итоги#Анна Григорьева#Замеры
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