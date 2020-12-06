В Свердловской области за сутки выявили 389 случаев COVID-19

Число зараженных на Среднем Урале превысило 48 тысяч человек.
Больше всего заболевших в Екатеринбурге — 193 случая. Также коронавирус выявлен у жителей Нижнего Тагила (+24), Бисерти, Верхней Салды, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Нижней Туры, Первоуральска, Сухого Лога, Среднеуральска и других.
630 человек находятся в тяжелом состоянии, 218 из них — на аппаратах искусственной вентиляции легких.
С начала пандемии в регионе выявили 48 622 случая COVID-19.
В России за минувшие сутки зафиксировали 29 039 случаев заболевания в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 5 536, Санкт-Петербурге — 1 903 и Московской области — 774.
Общее количество заболевших составило 2 460 770 человек.
В Свердловской области число выписанных превысило 40 тысяч человек.
За сутки из больниц в Свердловской области выписали 396 человек. С начала пандемии — 40 870 пациентов.
В России за прошедшие сутки из медучреждений выписали 21 342 заболевших коронавирусом, больше всего в Москве — 5 536, Санкт-Петербурге — 1 903 и Московской области — 774.
С начала пандемии выздоровели 1 937 738 россиян. По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей остаются 533 862 пациента.
В Свердловской области от коронавируса умерло свыше одной тысячи человек.
За время пандемии от коронавируса скончались 1 105 свердловчан, из них 15 за минувшие сутки.
В России с 5 по 6 декабря зафиксировано 457 летальных случаев. За все время от COVID-19 умерли 43 141 пациент.