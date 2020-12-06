В Свердловской области за сутки выявили 389 случаев COVID-19

Больше всего заболевших в Екатеринбурге — 193 случая. Также коронавирус выявлен у жителей Нижнего Тагила (+24), Бисерти, Верхней Салды, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Нижней Туры, Первоуральска, Сухого Лога, Среднеуральска и других.