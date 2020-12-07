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В Екатеринбурге будут судить сбившего на пешеходном переходе четверых детей водителя

7 декабря 2020, 05:01
Фото: pixabay.com
В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, который сбил на пешеходном переходе четверых детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 27 августа 2020 года около 13.30 водитель «Renault Sandero Stepway», 1961 года рождения, двигался со скоростью 60 километров в час по улице Бахчиванджи. При этом на данном участке стоял знак ограничения скорости в 20 километров в час.

На пешеходном переходе водитель допустил наезд на четверых детей, трое из которых являются членами одной семьи. В результате несовершеннолетние получили различные травмы, одному из них был причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый свою вину признал полностью, при этом он пояснил, что не соблюдал скорость и был ослеплен солнцем.

Водителю грозит до двух лет лишения свободы по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Напомним, в Нижнем Тагиле начался суд над водителем тягача, из-за которого в феврале 2020 года в ДТП погибли три человека: начальник железнодорожного вокзала, её заместитель и водитель автобуса.

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#Суд#Дети#Екатеринбург#ДТП#Новости УрФО#Общество
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