В Екатеринбурге будут судить сбившего на пешеходном переходе четверых детей водителя

По версии следствия, 27 августа 2020 года около 13.30 водитель «Renault Sandero Stepway», 1961 года рождения, двигался со скоростью 60 километров в час по улице Бахчиванджи. При этом на данном участке стоял знак ограничения скорости в 20 километров в час.
На пешеходном переходе водитель допустил наезд на четверых детей, трое из которых являются членами одной семьи. В результате несовершеннолетние получили различные травмы, одному из них был причинен тяжкий вред здоровью.
Обвиняемый свою вину признал полностью, при этом он пояснил, что не соблюдал скорость и был ослеплен солнцем.
Водителю грозит до двух лет лишения свободы по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
Напомним, в Нижнем Тагиле начался суд над водителем тягача, из-за которого в феврале 2020 года в ДТП погибли три человека: начальник железнодорожного вокзала, её заместитель и водитель автобуса.