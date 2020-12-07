В Нижнем Тагиле задержан квартет по подозрению в краже парфюма на 100 тысяч рублей

По версии следствия, группа целенаправленно неоднократно приезжала в Нижний Тагил для совершения преступления. В магазинах самообслуживания, где продавался элитный парфюм, мужчины отвлекали внимание продавцов и охраны, а девушка складывала духи в самодельный пакет. При этом краденый товар не срабатывал на выносе.