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В Нижнем Тагиле задержан квартет по подозрению в краже парфюма на 100 тысяч рублей

7 декабря 2020, 07:14
Фото: pixabay.com
Полицейские Нижнего Тагила задержали подозреваемых в хищении парфюмерии из сети магазинов косметики на сумму около 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Группа состояла из трех уроженцев одной из южных республик мужчин, 26, 28 и 31 лет, и 18-летней екатеринбурженки. Все они проживали в столице Урала.

По версии следствия, группа целенаправленно неоднократно приезжала в Нижний Тагил для совершения преступления. В магазинах самообслуживания, где продавался элитный парфюм, мужчины отвлекали внимание продавцов и охраны, а девушка складывала духи в самодельный пакет. При этом краденый товар не срабатывал на выносе.

В полицию поступил ряд заявлений из торговых точек Нижнего Тагила. Преступники были зафиксированы на камеру видеонаблюдения. Также стало известно, что подозреваемые ездят на автомобиле марки Ford.

В ходе совместной операции с ГИБДД и бойцами ОМОНа, подозреваемых задержали и доставили в отдел полиции Нижнего Тагила.

Ранее двое мужчин и девушка привлекались к уголовной ответственности за кражи, они дали признательные показания. Подозреваемые объяснили, что сбывали товар в Екатеринбурге по одной тысяче рублей за единицу.

В отношении них было возбуждено уголовное дело за кражу по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ), все они находятся под подпиской о невыезде. Группе грозит до пяти лет лишения свободы.

Сейчас полицейские устанавливают их причастность к подобным преступлениям.

Напомним, 3 декабря в Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в грабежах и кражах 30-летнего мужчину.

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#Кража#Парфюмерия#Нижний Тагил#Общество
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