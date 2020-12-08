Экс-глава Свердловского облизбиркома рискует потерять имущество за долги перед банком

Напомним, в феврале 2010 года Сбербанк, а также Владимир и Кирилл Мостовщиков (отец и сын были созаемщиками) заключили договор, согласно которому банк предоставил им кредит суммой в 12 миллионов рублей на строительство дома. В 2013 году был заключен еще один договор с Владимиром Мостовщиком. Требования касались первого займа.