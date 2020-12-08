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«Коляда-Театр» признали лучшим региональным театром России

8 декабря 2020, 09:44
Фото: Яндекс.Карты
«Коляда-Театр» из Екатеринбурга признан лучшим региональным театром в России по версии журнала «Театрал».

Церемония вручения премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» прошла в театре имени Евгения Вахтангова в Москве 7 декабря.

Эту номинацию создали по просьбам зрителей, которые хотели поддержать театральный коллектив в своем городе. С театром Николая Коляды в шорт-лист попали Оренбургский театр музкомедии и Театр драмы им. Волкова из Ярославля.

«Звезда Театрала» — это единственная награда в сфере театрального искусства в России, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Она является символом непредвзятой оценки и общественного признания, так как лауреатов определяют зрители. В течение театрального сезона они отбирают премьеры, которые им понравились. В первый понедельник декабря каждого года, по итогам голосования, объявляют победителей на торжественной церемонии награждения.

Напомним, в Екатеринбурге из бывшего здания «Коляда-театра» предложили сделать культурный бизнес-инкубатор. Помещение выставлялось на торги, однако желающих его купить не нашлось.

Из бывшего здания Коляда-театра предложили сделать культурный бизнес-инкубатор
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#Николай Коляда#Екатеринбург#Премия#Театр#Новости УрФО#Общество
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