«Коляда-Театр» признали лучшим региональным театром России

«Звезда Театрала» — это единственная награда в сфере театрального искусства в России, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Она является символом непредвзятой оценки и общественного признания, так как лауреатов определяют зрители. В течение театрального сезона они отбирают премьеры, которые им понравились. В первый понедельник декабря каждого года, по итогам голосования, объявляют победителей на торжественной церемонии награждения.