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В Екатеринбурге шестиклассница попала в больницу с передозировкой наркотиками

8 декабря 2020, 13:11
Фото: pixabay.com
Ученица шестого класса средней школы № 77 в Екатеринбурге госпитализирована в состоянии комы в ОДКБ № 1 в результате передозировки наркотиками.

На данный момент у нее диагностировано острое отравление суррогатами опия и состояние комы, а потому опросить ее не представляется возможным, пишет ЕАН со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По словам источника, девочка воспитывается в неполной семье. Проживает с матерью. В отношении не составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Девочка была госпитализирована из квартиры на улице Малышева, рассказывает источник. Ее снимает 21-летний гражданин Таджикистана, проживающий по миграционной карте. На данный момент местонахождение его неизвестно, он скрылся.

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#Наркотики#Екатеринбург#Школьница#Новости УрФО#Происшествия
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