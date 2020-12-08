В Нижнем Тагиле ДТП на Уральском проспекте на Гальянке попало на видео

Инцидент произошел в потоке машин, когда светлая иномарка, желая совершить поворот, врезалась в ехавшую по встречной полосе машину. Транспортные средства откинуло в сторону, и они перегородили дорогу третьему автомобилю, тем самым парализовав движение. Видеоматериал находится на сайте stagila.ru.