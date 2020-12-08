TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле ДТП на Уральском проспекте на Гальянке попало на видео

8 декабря 2020, 17:17
Фото: stagila.ru
В Нижнем Тагиле ДТП на Уральском проспекте, район Гальянка, попало на камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел в потоке машин, когда светлая иномарка, желая совершить поворот, врезалась в ехавшую по встречной полосе машину. Транспортные средства откинуло в сторону, и они перегородили дорогу третьему автомобилю, тем самым парализовав движение. Видеоматериал находится на сайте stagila.ru.

Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле появилось видео ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи, которое произошло на Вые. Происшествие случилось 7 декабря в 19.37 на перекрестке улиц Черных и Фрунзе.

В Нижнем Тагиле в сети появилось видео ДТП с автомобилем скорой помощи на Вые
Узнать подробнее

Материалы по теме
Момент взрыва кислородной будки в «ковидном» госпитале в Челябинске попал на видеоНа Урале спасение школьника из-подо льда попало на видеоВ Нижнем Тагиле в сети появилось видео ДТП с автомобилем скорой помощи на Вые
#Видео#ДТП#Уральский проспект#Нижний Тагил#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14