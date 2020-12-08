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В Нижнем Тагиле титулованного боксера и экс-спецназовца подозревают в вымогательстве

8 декабря 2020, 12:07
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле двух молодых людей: 25-летнего бывшего снайпера 12-го отряда спецназначения «Урал» и 21-летнего воспитанника школы «Спутник» боксера Дмитрия Фоминых подозревают в вымогательстве денег у 19-летнего молодого человека.

Осенью 2020 года спортсмен и спецназовец узнали, что 19-летний мужчина торгует наркотиками и решили его шантажировать, представившись сотрудниками правоохранительных органов, пишет АН «Между строк».

Во время личной встречи 5 ноября мужчины потребовали 40 тысяч рублей за то, что молодого человека не привлекут к ответственности за распространение наркотиков. Такой суммы у парня не было, тогда подозреваемые заставили его написать расписку. После инцидента потерпевший пришел в полицию.

Известно, что силовик проработал в Росгвардии шесть лет. В октябре он уволился, сообщив, что нашел другую работу.

Дмитрий Фоминых в 2015 году стал капитаном сборной России на первенстве мира по боксу среди юношей до 17 лет. Он стал третьим в 2017 году на Международном турнире среди юношей до 18 лет. В октябре 2020 года он победил на чемпионате УрФО в своей весовой категории и получил путевку на чемпионат России.

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#Преступление#Вымогательство#Нижний Тагил#Общество
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