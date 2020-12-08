В Нижнем Тагиле титулованного боксера и экс-спецназовца подозревают в вымогательстве

Дмитрий Фоминых в 2015 году стал капитаном сборной России на первенстве мира по боксу среди юношей до 17 лет. Он стал третьим в 2017 году на Международном турнире среди юношей до 18 лет. В октябре 2020 года он победил на чемпионате УрФО в своей весовой категории и получил путевку на чемпионат России.