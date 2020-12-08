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«Вся дорога в дыму»: в Нижнем Тагиле на Вагонке на ходу загорелась иномарка

8 декабря 2020, 12:59
Фото: TagilCity.ru
На Вагонке в районе магазина «Кировский» на улице Зари на ходу загорелся «Хендай Туссан».

Происшествие случилось около 17.30. Автомобиль ехал со стороны улицы Максарева в сторону Ленинградского проспекта.

Передо мной загорелась машина. Все еще полыхает передняя часть машины. Парни закидывают ее снегом, как могут. Вызвали пожарных. На месте уже валяется около пяти огнетушителей, потушить не получается, рассказала TagilCity.ru очевидица происшествия.

Фото: TagilCity.ru

Она отметила, что пожарные уже подъехали. На месте работают две спецмашины. Дорога, по словам девушки была в дыму, из-за этого образовалась небольшая пробка, так как автомобилистам не видно, куда двигаться.

Кроме того, на место прибыли сотрудники ГИБДД.

Напомним, 4 декабря в центре Нижнего Тагила сгорел «ВАЗ» пока его хозяин находился в магазине. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание.

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#Автомобиль#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
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