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«Отбили почки»: в Екатеринбурге обвиняемая в убийстве Каторгиной заявила о пытках

9 декабря 2020, 09:43
Фото: E1.ru
В Екатеринбурге обвиняемая в убийстве Ксении Каторгиной заявила о насильственном принуждении к даче показаний.

С самого начала расследования на меня оказывается психологического и физическое воздействие. В следственный изолятор я приехала уже с гематомами. Отбили почки, спина и поясницы синие, передает E1 слова Екатерины Меньшиковой.

Обвиняемая отметила, что не совершала убийства. В противном случае она сама призналась бы в содеянном. Она признает вину частично.

Кроме того, Меньшикова заявила об отсутствии связи со своей дочерью. По её словам, она не получает от ребенка писем.

Представители Следственного комитета данную информацию опровергли.

Напомним, 9 декабря начался процесс над обвиняемыми по делу об убийстве Ксении Каторгиной. Она уехала показать свой автомобиль потенциальным покупателям 10 октября 2019 года и пропала. Позже её тело было обнаружено в колодце, а автомобиль был найден со следами крови в другой области у перекупщиков. Под подозрением находятся три человека — двое мужчин и девушка.

В Екатеринбурге начался процесс по уголовному делу об убийстве Ксении Каторгиной
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