«Отбили почки»: в Екатеринбурге обвиняемая в убийстве Каторгиной заявила о пытках

Напомним, 9 декабря начался процесс над обвиняемыми по делу об убийстве Ксении Каторгиной. Она уехала показать свой автомобиль потенциальным покупателям 10 октября 2019 года и пропала. Позже её тело было обнаружено в колодце, а автомобиль был найден со следами крови в другой области у перекупщиков. Под подозрением находятся три человека — двое мужчин и девушка.