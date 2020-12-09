TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Свердловская область получит пять тысяч доз вакцины от коронавируса

9 декабря 2020, 10:44
Фото: 1Mediainvest.ru
10 декабря Свердловская область получит одну тысячу доз вакцины «Спутник-V». Еще около четырех тысяч привезут до конца декабря. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на заседании оперативного штаба региона.

По словам заместителя губернатора, 39 медицинских сестер обучены вакцинации от коронавирусной инфекции. 75% поступивших препаратов будут направлены для работников медучреждений. Остальные — правоохранителям и соцработникам.

Массовая вакцинация начнется в начале 2021 года. Планируется открыть 19 прививочных станций по всему региону. Будет организована бесплатная доставка добровольцев к месту прививки.

За первые два месяца будущего года власти планируют поставить вакцину большинству жителям Свердловской области. Будут использованы как препараты «Спутник-V», так и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».

Напомним, 4 декабря о появлении в Свердловской области боле 4,7 тысячи доз вакцины сообщал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Свердловская область получит первую партию вакцины от COVID-19
Узнать подробнее

Материалы по теме
Свердловская область получит первую партию вакцины от COVID-19
#Свердловская область#Павел Креков#Вакцинация#Вакцина#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14