TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Екатеринбурге суд продлил арест обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной

9 декабря 2020, 11:41
Фото: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге суд продлил арест троим обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной до 27 мая.

Кроме того, в ходе заседания было выдвинуто ходатайство об изменении меры пресечения Марату Ахметвалиеву на домашний арест. Защитник аргументировал это отсутствием криминального прошлого у подсудимого. Трое обвиняемых потребовали заменить адвоката. Все обращения были отклонены судьей, пишет E1.

Следующее заседание пройдет 10 декабря.

Напомним, сегодня в ходе судебного процесса обвиняемая Екатерина Меньшикова заявила о применении к ней мер физического и психологического воздействия для подписания нужных следствию показаний. Она заявила об огромных гематомах и отбитых почках. Следователи СКР опровергли данную информацию.

«Отбили почки»: в Екатеринбурге обвиняемая в убийстве Каторгиной заявила о пытках
Узнать подробнее

Материалы по теме
«Отбили почки»: в Екатеринбурге обвиняемая в убийстве Каторгиной заявила о пытках
#Суд#Продление#Ксения Каторгина#Арест#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14