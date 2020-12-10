TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Государева» вакцина от коронавируса «Урал» вышла на доклинические исследования

10 декабря 2020, 13:03
Фото: 1mediainvest.ru
Группа ученых, которая работает над созданием вакцины «Урал», приступила к доклиническим исследования.

Депутат Госдумы, основатель завода «Медсинтез» Александр Петров сообщил о том, что отчет о результатах будет готов в феврале 2021 года. На появление вакцины потребуется как минимум год, возможно, что она появится к четвертому кварталу 2021 года.

В ближайшие два-три месяца вакцину от COVID-19 «Урал» будут проверять на мышах, хомяках и других животных. Исследования проведут по международным стандартам, для того, чтобы она была конкурентоспособна не только в России, но и за рубежом.

Нас иначе не признает ни одна страна мира. Я хочу, чтобы вакцину «Урал» узнали за рубежом, а не только в России. Я себе ставлю только политические задачи,сказал депутат 66.ру.

Задачу по созданию вакцины Петров назвал «государевой». Он пояснил, что появление «Урала» стало возможным после просьбы сверху. От группы ученых поступило предложение об объединении с индустриальным партнером на Урале.

Напомним, в Нижнем Тагиле начнется вакцинация от коронавируса, в Екатеринбург прибыла первая партия из одной тысячи доз вакцины «Спутник V».

В Нижнем Тагиле начнется вакцинация от коронавируса
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле начнется вакцинация от коронавируса
#Урал#Вакцина#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14