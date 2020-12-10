В Нижнем Тагиле начнется вакцинация от коронавируса

Вакцину будут ставить в 18 медицинских организациях, в том числе в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле, в Серове, в Каменск-Уральском. Это бесплатная прививка, и ставиться она будет исключительно на добровольной основе, написал Евгений Куйвашев.