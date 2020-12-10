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В Нижнем Тагиле начнется вакцинация от коронавируса

10 декабря 2020, 10:38
Фото: pixabay.com
Вакцина от коронавируса из первой партии, которая была сегодня доставлена в регион, получат 18 больниц Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле.

Однако поставить вакцину пока всем желающим не представляется возможным, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Он объяснил, что на данный момент прививать будут медиков, работающих с коронавирусом на скорой помощи и в поликлиниках, а также правоохранители, учителя, сотрудники социальных и санитарных служб.

Вакцину будут ставить в 18 медицинских организациях, в том числе в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле, в Серове, в Каменск-Уральском. Это бесплатная прививка, и ставиться она будет исключительно на добровольной основе, написал Евгений Куйвашев.

Напомним, сегодня в Екатеринбург прибыла первая партия из 1000 доз вакцины «Спутник V».

Свердловская область получила первую партию вакцины от коронавируса
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#Вакцина#Нижний Тагил#Коронавирус#Здоровье
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