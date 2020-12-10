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Татьяна Мерзлякова взяла под опеку стерилизованных пациенток Уктусского пансионата

10 декабря 2020, 10:04
Фото: личная страница Татьяны Мерзляковой в Instagram
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова взяла под опеку пациенток Уктусского пансионата в Екатеринбурге, которые сообщали о насильной стерилизации.

Омбудсмен рассказала, что следит за их жизнью, а также пытается помочь в решении проблем со здоровьем.

Женщинам, у которых есть возможность и необходимость забеременеть, мы поможем это сделать! Но не сегодня — из-за COVID-опасности,рассказала омбудсмен на пресс-конференции, пишет E1.

Татьяна Мерзлякова отметила, что подобное в Екатеринбурге происходило и раньше.

Напомним, в Уктусском пансионате начались проверки из-за видео, которое записала одна из пациентов. Она сообщила, что десять женщин принудительно стерилизовали. Позднее еще одна пациентка рассказала о принудительном аборте. В результате в следственном комитете Екатеринбурга возбудили уголовное дело.

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