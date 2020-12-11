Екатеринбурженке грозит принудительное лечение за покупку антидепрессантов

Бупропион используют более чем в 60 странах мира. До 2016 года он был в свободной продаже и в России, но затем производитель не продлил лицензию. Поэтому препарат исключили из государственного реестра лекарств, однако в перечень запрещенных его не внесли. Нет его и в списке наркотических и психотропных средств.