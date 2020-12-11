Евгений Куйвашев рассказал о влиянии алкоголя после прививки от коронавируса

Главе региона был задан вопрос о том, можно ли пить алкоголь во время пандемии коронавируса.
Куйвашев ответил, что делать этого вообще не стоит. Есть рекомендации, которые были озвучены в СМИ. Они касаются ограничений во время прививки.
По словам губернатора, рекомендации общие для всех прививок, так как организм испытывает дополнительную нагрузку.
И усугублять этот эффект еще и алкоголем по меньшей мере неразумно,подчеркнул Куйвашев.
Напомним, в Нижнем Тагиле начнется вакцинация от коронавируса. Изначально прививать будут медиков, работающих с COVID-19, сотрудников правоохранительных органов и учителей.