Свердловчане рассказали о сложностях госпитализации психически больного родственника

Сегодня ему стало совсем плохо, на скорой увезли в ГКБ № 14, сделали КТ и отправили обратно, так как там тоже ковидный госпиталь теперь. Звонили в психиатрическую скорую помощь, сказали, что его никуда не возьмут,рассказала Ура.ру родственница больного.