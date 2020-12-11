В Екатеринбурге на стройке рабочий зарезал коллегу

Убийство произошло на объекте ЖК «Весна» на улице Дорожная, 18. Конфликт случился 10 декабря около 22.00.
На теле обнаружено четыре ножевых ранения в шею, три — в область груди, сообщил Ура.ру инсайдер.
По его данным, подозреваемым оказался мужчина из подрядной компании, погибший работал там же.
В СКР сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных мероприятий,сообщили в ведомстве.
Напомним, в Екатеринбурге мужчина, который убил своего соседа, а затем разболтал о преступлении по телефону, получил 10 лет колонии строгого режима.