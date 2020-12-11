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В Екатеринбурге на стройке рабочий зарезал коллегу

11 декабря 2020, 07:36
Фото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге на стройке один рабочий зарезал другого.

Убийство произошло на объекте ЖК «Весна» на улице Дорожная, 18. Конфликт случился 10 декабря около 22.00.

На теле обнаружено четыре ножевых ранения в шею, три — в область груди, сообщил Ура.ру инсайдер.

По его данным, подозреваемым оказался мужчина из подрядной компании, погибший работал там же.

В СКР сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных мероприятий,сообщили в ведомстве.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина, который убил своего соседа, а затем разболтал о преступлении по телефону, получил 10 лет колонии строгого режима.

В Екатеринбурге мужчина убил своего соседа и разболтал о преступлении по телефону
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#Екатеринбург#Стройка#Убийство#Новости УрФО#Происшествия
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