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В Свердловской области почти девять тысяч жителей вызвали врача по номеру 122

11 декабря 2020, 08:17
Фото: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области за первую неделю работы «горячей линии» 122 смогли вызвать врача 8 814 человек.

В общей сложности операторы обработали 26 158 обращений. Свердловчан записывали в поликлиники, вызывали на дом врача и консультировали по вопросам COVID-19, рассказывали адреса и номера телефонов медицинских учреждений, сообщает департамент информполитики региона.

Отмечается, что звонок на номер 122 обеспечивает гарантию, что вызов будет обработан. Если житель не смог дозвониться, то его номер фиксируется и ближайший освободившийся оператор перезванивает.

Специалисты call-центра не оказывают консультаций по врачебным вопросам и не выписывают лекарства.

Среднее ожидание ответа на линии составляет около 90 секунд.

Напомним, номер 122 заработал 3 декабря. Жители Екатеринбурга получают ответы на вопросы от специалистов единой городской регистратуры, а остальные граждане региона — от сотрудников Минздрава.

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#Свердловская область#Коронавирус#Регистратура#Минздрав#Горячая линия#Здоровье
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