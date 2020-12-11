Возможен поджог: в Нижнем Тагиле на Вые сгорела машина

Сообщение о пожаре поступило 10 декабря около 22.30. У дома на улице Фрунзе, 32 горел автомобиль «Хайма 7».
Хозяйка транспортного средства в это время находилась в квартире. Услышав крики, она выбежала на улицу. Пламя из-под капота она вместе с прохожими безрезультатно пыталась потушить подручными средствами.
Прибывшие пожарные потушили огонь, площадь возгорания составила один квадратный метр.
В результате пожара у автомобиля повреждены моторный отсек и капот автомобиля. Предварительно, причиной возгорания стал поджог.
Напомним, 8 декабря в Нижнем Тагиле на Вагонке на ходу загорелся «Хёндэ Тусан».