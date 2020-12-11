TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Возможен поджог: в Нижнем Тагиле на Вые сгорела машина

11 декабря 2020, 07:36
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
В Нижнем Тагиле на Вые сгорел автомобиль, сообщает пресс-служба ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

Сообщение о пожаре поступило 10 декабря около 22.30. У дома на улице Фрунзе, 32 горел автомобиль «Хайма 7».

Хозяйка транспортного средства в это время находилась в квартире. Услышав крики, она выбежала на улицу. Пламя из-под капота она вместе с прохожими безрезультатно пыталась потушить подручными средствами.

Прибывшие пожарные потушили огонь, площадь возгорания составила один квадратный метр.

В результате пожара у автомобиля повреждены моторный отсек и капот автомобиля. Предварительно, причиной возгорания стал поджог.

Напомним, 8 декабря в Нижнем Тагиле на Вагонке на ходу загорелся «Хёндэ Тусан».

«Вся дорога в дыму»: в Нижнем Тагиле на Вагонке на ходу загорелась иномарка
Узнать подробнее

Материалы по теме
«Вся дорога в дыму»: в Нижнем Тагиле на Вагонке на ходу загорелась иномарка
#Автомобиль#Пожар#Нижний Тагил#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14