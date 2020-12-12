TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уральский депутат допустил возможность испытания антиковидной вакцины «Урал» на детях

12 декабря 2020, 05:48
Фото: 1Mediainvest.ru
Свердловский депутат Александр Петров рассказал, что вакцина «Урал» вышла на этап доклинических испытаний.

Средство от коронавируса будут производить на базе фармкомпании «Медсинтез» в Новоуральске. Кроме «Урала» медицинское предприятие будет выпускать «Спутник V». Отмечается, что часть технологических процессов при создании препаратов совпадает, пишет E1.

Свердловское средство от COVID-19 планируют привести в соответствие международным стандартам. При условии успешных испытаний, дальнейшее тестирование пройдет в медицинских бюджетных учреждениях. Доклинические исследования завершатся к февралю 2021 года.

Отмечается, что на втором этапе клинических испытаний вакцина с большой долей вероятности будет проверена на детях.

Как рассказал Александр Петров, покупкой препарата уже заинтересовалось крупное иностранное государство.

Напомним, в рамках первичных исследований вакцину «Урал» испытают на на мышах, хомяках и других животных.

«Государева» вакцина от коронавируса «Урал» вышла на доклинические исследования
Узнать подробнее

Материалы по теме
«Государева» вакцина от коронавируса «Урал» вышла на доклинические исследования
#Урал#Свердловская область#Вакцина#Коронавирус#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14