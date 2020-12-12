Уральский депутат допустил возможность испытания антиковидной вакцины «Урал» на детях

Средство от коронавируса будут производить на базе фармкомпании «Медсинтез» в Новоуральске. Кроме «Урала» медицинское предприятие будет выпускать «Спутник V». Отмечается, что часть технологических процессов при создании препаратов совпадает, пишет E1.