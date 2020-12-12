В Нижнем Тагиле УГМС за 4 дня не зафиксировала превышения ПДК. Мы фиксировали трижды

10 декабря прибор также выявил превышение разовой ПДК диоксида азота в районе железнодорожного вокзала. Замеры проводились при температуре воздуха -10 градусов и юго-западном ветре со скоростью один метр в секунду. В результате, газоанализатор зафиксировал в воздухе наличие диоксида азота в размере 2,6 мг/м3. Такой показатель превышает разовую предельно допустимую концентрацию в 13 раз (ПДК вещества 0,2 мг/м3).