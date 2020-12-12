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В Нижнем Тагиле УГМС за 4 дня не зафиксировала превышения ПДК. Мы фиксировали трижды

12 декабря 2020, 17:07
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле, в период с 7 по 10 декабря, станции мониторинга ФБГУ «Уральское УГМС» не зафиксировали превышений ПДК загрязняющих веществ. Однако редакция TagilCity.ru производила свои замеры, и в течение трех дней прибор фиксировал превышения.

В понедельник 7 декабря газоанализатор показал превышение разовой ПДК диоксида азота на пешеходном мосту между железнодорожным вокзалом и улицей Индустриальная. Замеры проводились при температуре воздуха -7 градусов и западном ветре со скоростью четыре метра в секунду.

Прибор определил наличие в воздухе диоксида азота в размере 0,9 мг/м3. Данный показатель превышает разовую предельно допустимую концентрацию вещества в 4,5 раза (ПДК 0,2 мг/м3). Между тем показатели диоксида серы, формальдегида, сероводорода и синильной кислоты не превышали положенную норму.

10 декабря прибор также выявил превышение разовой ПДК диоксида азота в районе железнодорожного вокзала. Замеры проводились при температуре воздуха -10 градусов и юго-западном ветре со скоростью один метр в секунду. В результате, газоанализатор зафиксировал в воздухе наличие диоксида азота в размере 2,6 мг/м3. Такой показатель превышает разовую предельно допустимую концентрацию в 13 раз (ПДК вещества 0,2 мг/м3).

Напомним, 9 декабря редакция TagilCity.ru также провела замеры загрязнения воздуха в нескольких точках поселка Северный в Нижнем Тагиле. Газоанализатор показал наличие диоксида серы в четырех местах из шести: у школы №13, остановки общественного транспорта, указателя с надписью «Микрорайон Северный» и проходной «Уралхимпласта».

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Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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