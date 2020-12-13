Снижение памяти и жжение в груди: Роспотребнадзор назвал последствия коронавируса

В большинстве случаев после перенесенного ОРВИ человек еще долгое время чувствует слабость и быструю утомляемость. Особенно это характерно для тех, кто перенес грипп или COVID-19,цитирует директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную «РИА Новости».