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Instagram-блогера из Екатеринбурга задержала полиция в питерском метро

14 декабря 2020, 04:18
Фото: страница Михаила Жуйкова в Instagram
В Санкт-Петербурге в метро полицейские задержали екатеринбургского Instagram-блогера Михаила Жуйкова.

В Санкт-Петербурге в метро полицейские задержали екатеринбургского Instagram-блогера Михаила Жуйкова (zhuk_video).

Он вместе с друзьями надел ростовые костюмы животных, молодые люди перепрыгивали через турникет в метро. Некоторые из них долго убегали от полицейских по коридорам, в итоге они все были задержаны.

Жуйкова увезли в отделение полиции, но он отделался только штрафом.

Напомним, в сентябре в Екатеринбурге Жйуков с товарищем переоделись в костюмы полицейских. Они останавливали прохожих для проверки состояния опьянения, при этом заставляли людей приседать.

В Екатеринбурге лжеполицейские заставляли приседать прохожих
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#Инстаблогер#Екатеринбург#Метро#Блогер#Новости УрФО#Общество
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