«Мы сделали выводы»: Куйвашев рассказал об изменениях в медицине после коронавируса

По словам губернатора, планируется перестроить работу поликлиник, чтобы они могли принимать отдельно инфекционных больных. Кроме того, планируется и дальше развивать телемедицину, чтобы медики могли дистанционно следить за пациентами. Также будет реорганизована работа лабораторий для создания единого референс-центра, модернизированы стационары инфекционных отделений.