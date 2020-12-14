В России выявили «нулевого» пациента с коронавирусом

В апреле в США выдвигали версию о «нулевом пациенте» с COVID-19 в китайском Ухане. По данным источников, сотрудник лаборатории в ходе испытаний заразился от летучей мыши, а затем вирус распространился по городу. Также ранее выдвигалась версия, согласно которой разносчиком инфекции стали летучие мыши, которых продавали на местном рынке, но в Ухане никогда не распространяли этих животных.