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На Урале в отношении мамы девочки из шкафа возбудили уголовное дело

14 декабря 2020, 14:25
Фото: 1mediainvest.ru
В Свердловской области следственный комитет завел уголовное дело в отношении 38-летней жительнице Карпинска, державшей свою полугодовалую дочь в шкафу.

Женщину обвинили по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии») и статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»).

У ребенка, в связи с тем, что его лишили пищи и воды, развились нарушения функций жизненно важных органов и систем организма. У полугодовалой Полины, как подчеркнули в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, врачи диагностировали тяжелую степень белково-энергетической недостаточности.

Смерть малолетней не наступила лишь по той причине, что девочка была обнаружена знакомыми обвиняемой и передана правоохранительным органам,отметили в ведомстве.

Напомним, полугодовалую Полину из Карпинска мама держала в шкафу с самого рождения. Девочку обнаружили знакомые, которые зашли в гости. Ребенок был в тяжелом состоянии доставлен в детскую больницу Екатеринбурга. У ее матери были взяты материалы для проведения генетической экспертизы, а в начале декабря стало известно, что Полину выписали из Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге. Состояние девочки врачи оценивают положительно, однако передавать Полину родственникам не станут. 11 декабря стало известно, что мать девочки отпустили из психиатрической больницы, чтобы она вернулась домой к остальным детям.

На Урале мать девочки из шкафа отпустили из психиатрической больницы обратно к детям
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#Девочка из шкафа#Уголовное дело#Карпинск#Общество
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