Уральский мотогонщик Константин Коленкин стал вице-чемпионом Европы

В чемпионате на ледовой арене соревновались гонщики из десятка европейских стран, сообщает пресс-служба Центра технических видов спорта. Турнир должен был пройти в марте 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса его перенесли.
Свердловчанину было сложно привыкнуть к искусственному льду, так как в России используется натуральный. Однако ему удалось выйти в финал и получить право на борьбу с другими тремя лучшими гонщиками.
В финальном заезде уралец уступил гонщику из России Дмитрию Солянникову и получил второе место, став вице-чемпионом.