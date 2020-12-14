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В Екатеринбурге экс-супруг сотрудницы полиции обиделся и «заминировал» здание ГСУ МВД

14 декабря 2020, 10:17
Фото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге бывший муж одной из сотрудниц ГСУ МВД «заминировал» здание на улице Степана Разина, 25.

Мужчина позвонил на номер 112 и сообщил, что в здании находится взрывное устройство, пишет ЕАН со ссылкой на собственные источники.

Мужчина был пьян, звонил бывшей жене, но она не захотела брать трубку. Тогда он обиделся и «заминировал» полицейское зданиесообщил собеседник.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, «террорист» был быстро вычислен и задержан.

Ранее мужчина был судим за угон автомобиля, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он подтвердил, что местный житель является бывшим мужем одной из сотрудниц.

В отношении него возбуждено дело по ч. 1 ст. 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». Данная статья предполагает наказание в виде штрафа до одной тысячи рублей или арест до 15 суток.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкции по данной статье предполагают до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Екатеринбурге был задержан мужчина, который также сообщил о заложенной бомбе. Он был задержан практически сразу после звонка. Мужчина сообщил о том, что произойдет «страшный фейерверк со всеми вытекающими последствиями».

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