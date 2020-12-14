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В Нижнем Тагиле во время профилактической акции прививки поставили 150 горожан

14 декабря 2020, 08:23
Фото: 1Mediainvest.ru
В ходе профилактической акции по вакцинации от гриппа в Дзержинском районе Нижнего Тагила, прививки поставили 150 человек.

Акция по бесплатной вакцинации проходила 12 декабря в рамках автопробега передвижных медицинских комплексов по Свердловской области, сообщает пресс-служба городской больницы № 1. Каждый желающий мог посетить медкомплекс, где проводился осмотр врача и принималось решение о возможности вакцинации. Применялась вакцина «Совигрипп».

Как рассказал главный врач больницы Александр Павловских, вакцинация позволяет уменьшить риск заболевания или осложнений.

Актуальность вакцинации в условиях нынешней эпидемиологической ситуации особенно высока, потому, что неизвестно как будет протекать наложение гриппа и COVID-2019, пояснил Александр Павловских.

Он рекомендовал всем, у кого отсутствует прививка, посетить специальный кабинет в поликлинике по месту жительства.

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#Грипп#Прививка#Вакцинация#Нижний Тагил#Здоровье
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