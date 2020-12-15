На Урале жители села обратились к Путину из-за холодного УАЗа вместо медпункта

Проблема в том, что, по словам председателя территориального органа местного самоуправления Владимира Миронова, из Центральной районной больницы ушел сотрудник, а также помещение в поселке, где находился стационарный ФАП, не прошло лицензирование. Из-за этого медпункт в Мироново пришлось закрыть. В связи с тем, что в декабре автомобиль ФАПа сломался, врач был вынужден приезжать на своем личном транспорте, сообщает Znak.