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Жители уральского села обратились к Путину из-за разборок местных предпринимателей

14 декабря 2020, 11:15
Фото: скриншот видео YouTube-канала ЕАН
Жители села Калиново, расположенного в Невьянском районе, записали к президенту РФ Владимиру Путину обращение, в котором попросили навести порядок.

По словам граждан, уже собрано 700 подписей. Заявление планируется передать в представительство РФ и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, пишет ЕАН.

Местный предприниматель Илья Попов рассказал, что в поселке приехавшая несколько лет назад с севера семья, терроризирует жителей. Последняя стычка произошла в ноябре, когда один из сыновей приехавшего бизнесмена устроил разборки со стрельбой.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина является фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено полицией по факту стрельбы по жилому дому. Также есть и другие лица, проходящие по данному делу. На данный момент ведется следствие.

Оба предпринимателя являются конкурентами. На этом фоне у них происходят конфликты.

#Обращение#Новоуральск#Владимир Путин#Общество
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