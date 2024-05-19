Начальник Октябрьского ДЭУ Тимофей Феденев неожиданно умер в Екатеринбурге

Этот человек был незаменим при подготовке многих важных для столицы Среднего Урала мероприятий. В частности, он участвовал в приемке эстафеты олимпийского огня, вел активную работу по подготовке празднования 300-летнего юбилея города. При его активном содействии в 2018 году Екатеринбург готовился к чемпионату мира по футболу.