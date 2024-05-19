tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:10

Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Умер чиновник, отвечавший за уборку Октябрьского района Екатеринбурга

Начальник Октябрьского ДЭУ Тимофей Феденев неожиданно умер в Екатеринбурге

19 мая 2024, 08:10
Фото: официальный сайт администрации г. Екатеринбург

Умер чиновник, отвечавший за уборку Октябрьского района Екатеринбурга

В Екатеринбурге пройдет прощание с Тимофеем Феденевым, человеком который возглавлял ДЭУ Октябрьского района и участвовал в подготовке знаковых для города мероприятий.

Тимофей Феденев, который руководителем «Октябрьского дорожно-эксплуатационного участка» в Екатеринбурге, умер неожиданно на 41 году жизни. Некролог опубликован на сайте мэрии города.

Этот человек был незаменим при подготовке многих важных для столицы Среднего Урала мероприятий. В частности, он участвовал в приемке эстафеты олимпийского огня, вел активную работу по подготовке празднования 300-летнего юбилея города. При его активном содействии в 2018 году Екатеринбург готовился к чемпионату мира по футболу.

Тимофей Феденев награжден многими грамотами. Коллеги, близкие и друзья запомнят его любящим мужем и отцом, добрым коллегой и прекрасным специалистом.

Ранее в Нижнем Тагиле на УВЗ от удара током погиб рабочий.

В Екатеринбурге умер экс-глава Уральского военного округа Юрий Греков
Узнать подробнее
Читайте также:
Писатель Виталий Костромин умер в Нижнем ТагилеВ Екатеринбурге умер известный хоккейный тренер
#Дарья Бобровицкая#Общество#Чиновник#Екатеринбург#Умер#Некролог#Мэрия Екатеринбурга
Подпишитесь
Умолял помочь: молодого парня забили насмерть в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:04
Не помнит, как попал в Тагил: полиция ищет родных потерявшего память пенсионера
Сегодня, 06:43
Более 600 нарушений противопожарного режима зарегистрировано в Свердловской области
Вчера, 11:04
Вандалы снова осквернили свастикой могилу «дятловца» в Екатеринбурге
Вчера, 12:02
Подозреваемый в краже в Алапаевске сбежал из зала суда
Вчера, 07:09
Родители в Екатеринбурге перевозили сына в открытом кузове автомобиля
Вчера, 07:47
"