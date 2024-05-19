Начальник Октябрьского ДЭУ Тимофей Феденев неожиданно умер в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
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Тимофей Феденев, который руководителем «Октябрьского дорожно-эксплуатационного участка» в Екатеринбурге, умер неожиданно на 41 году жизни. Некролог опубликован на сайте мэрии города.
Этот человек был незаменим при подготовке многих важных для столицы Среднего Урала мероприятий. В частности, он участвовал в приемке эстафеты олимпийского огня, вел активную работу по подготовке празднования 300-летнего юбилея города. При его активном содействии в 2018 году Екатеринбург готовился к чемпионату мира по футболу.
Тимофей Феденев награжден многими грамотами. Коллеги, близкие и друзья запомнят его любящим мужем и отцом, добрым коллегой и прекрасным специалистом.
Ранее в Нижнем Тагиле на УВЗ от удара током погиб рабочий.