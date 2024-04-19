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В Екатеринбурге умер экс-глава Уральского военного округа Юрий Греков

В Екатеринбурге умер экс-глава Уральского военного округа Юрий Греков

19 апреля 2024, 07:20
Фото: 1MI
В Екатеринбурге из жизни ушел бывший начальник Уральского военного округа Юрий Греков.

О смерти генерал-полковника Юрия Грекова рассказал собственный анонимный источник, пишет Ура.ру. Ему было 80 лет.

Инсайдер отметил, что, скорее всего, похоронят Юрия Грекова в областном центре. В прошлом он руководил войсками Уральского военного округа. Руководителем впервые стал 32 года назад. В 2000-м Греков отправился в запас.

Он сражался в боях в Афганистане. Кроме того, был активным участником в решении военного вопроса в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что в столице Урала скончался педагог УрФУ. Неделю назад он ехал на велосипеде и был сбит.

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