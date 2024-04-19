В Екатеринбурге умер экс-глава Уральского военного округа Юрий Греков

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
О смерти генерал-полковника Юрия Грекова рассказал собственный анонимный источник, пишет Ура.ру. Ему было 80 лет.
Инсайдер отметил, что, скорее всего, похоронят Юрия Грекова в областном центре. В прошлом он руководил войсками Уральского военного округа. Руководителем впервые стал 32 года назад. В 2000-м Греков отправился в запас.
Он сражался в боях в Афганистане. Кроме того, был активным участником в решении военного вопроса в Нагорном Карабахе.
Ранее сообщалось, что в столице Урала скончался педагог УрФУ. Неделю назад он ехал на велосипеде и был сбит.