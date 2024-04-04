Умер один из главных создателей метро Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
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Алексей Бизюков был одним из главных авторов проекта местной подземки, сообщает Е1 со ссылкой университет «Уралгипротранс».
Будущий заслуженный строитель появился на свет в 1929 году. Он родом из-под Смоленска. Воспитывался в семье, где было много детей. Когда закончилась война он поступил в ж/д техникум в Бресте. Затем поступил уже в столице, в институт инженеров ж/д транспорта. Окончил университет он с отличием.
В течение жизни он трудился на Урале и в Казахстане. В уральской столице Бизюков также работал над строительством мостов. Например, над мостом через Исеть.
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