Умер один из главных создателей метро Екатеринбурга

Будущий заслуженный строитель появился на свет в 1929 году. Он родом из-под Смоленска. Воспитывался в семье, где было много детей. Когда закончилась война он поступил в ж/д техникум в Бресте. Затем поступил уже в столице, в институт инженеров ж/д транспорта. Окончил университет он с отличием.