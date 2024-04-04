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Published Сегодня, 13:43

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Updated Сегодня, 13:45

Умер один из главных создателей метро Екатеринбурга

Умер один из главных создателей метро Екатеринбурга

4 апреля 2024, 13:43
Фото: 1MI
В Екатеринбурге из жизни ушел один из создателей местного метрополитена, заслуженный строитель РФ Алексей Бизюков. Ему было 95 лет.

Алексей Бизюков был одним из главных авторов проекта местной подземки, сообщает Е1 со ссылкой университет «Уралгипротранс».

Фото: «Уралгипротранс»

Будущий заслуженный строитель появился на свет в 1929 году. Он родом из-под Смоленска. Воспитывался в семье, где было много детей. Когда закончилась война он поступил в ж/д техникум в Бресте. Затем поступил уже в столице, в институт инженеров ж/д транспорта. Окончил университет он с отличием.

В течение жизни он трудился на Урале и в Казахстане. В уральской столице Бизюков также работал над строительством мостов. Например, над мостом через Исеть.

Ранее в Первоуральске умер легендарный музыкант Артур Бушманов.

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#Происшествия#Свердловская область#Метро#Строительство#Строитель#Екатеринбург#Умер#Мосты#Дарья Сорокина
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