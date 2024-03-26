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Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Сотрудник ЕВРАЗа из Нижнего Тагила скончался в больнице Екатеринбурга

«Дождались перитонита»: в больнице Екатеринбурга умер работник ЕВРАЗ НТМК

26 марта 2024, 12:04
Фото: 1MI

Сотрудник ЕВРАЗа из Нижнего Тагила скончался в больнице Екатеринбурга

Житель Нижнего Тагила Александр Б. (имя изменено — прим.ред.) жаловался на сильные боли в животе. После лечения в Нижнем Тагиле его госпитализировали в Екатеринбург.

Александр обратился в травмпункт предприятия ЕВРАЗ НТМК 26 февраля, сообщил редакции TagilCity.ru собственный источник.

Он жаловался на боли в животе еще с 23 февраля. У него заподозрили аппендицит. Вероятно, в праздники выпивал, — добавил источник в беседе с корреспондентом редакции TagilCity.ru.

У работника НТМК местные медики заподозрили аппендицит и отправили его на госпитализацию в местную больницу. При этом, уверяет собеседник, операцию по какой-то причине в Нижнем Тагиле проводить не стали.

Его госпитализировали, но оперировать сразу не стали. Дождались перитонита, — рассказывает источник редакции.

После этого пациента ввели в медикаментозную кому и направили на лечение в Екатеринбург. В больнице столицы Урала тагильчанин умер.

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