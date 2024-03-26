«Дождались перитонита»: в больнице Екатеринбурга умер работник ЕВРАЗ НТМК

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Александр обратился в травмпункт предприятия ЕВРАЗ НТМК 26 февраля, сообщил редакции TagilCity.ru собственный источник.
Он жаловался на боли в животе еще с 23 февраля. У него заподозрили аппендицит. Вероятно, в праздники выпивал, — добавил источник в беседе с корреспондентом редакции TagilCity.ru.
У работника НТМК местные медики заподозрили аппендицит и отправили его на госпитализацию в местную больницу. При этом, уверяет собеседник, операцию по какой-то причине в Нижнем Тагиле проводить не стали.
Его госпитализировали, но оперировать сразу не стали. Дождались перитонита, — рассказывает источник редакции.
После этого пациента ввели в медикаментозную кому и направили на лечение в Екатеринбург. В больнице столицы Урала тагильчанин умер.