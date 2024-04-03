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Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

В Первоуральске умер легендарный музыкант Артур Бушманов

В Первоуральске умер легендарный музыкант Артур Бушманов

3 апреля 2024, 12:45
Фото: 1MI
В Первоуральске не стало музыканта Артура Бушманова. Ему был 61 год. Поклонники называли его дедом уральской попсы.

Музыкант сочинял песни для театра «Вариант», был главным в группах «Первоуральск» и «Луна-парк». У него есть множество музыкальных достижений, пишет Е1.

Недавно музыкант почувствовал себя плохо, скорая отвезла его в медучреждение, там он скончался. Похороны запланированы на 6 апреля. Они состоятся в Первоуральске.

Ранее умер Геннадий Гладков — он был композитором, написавшим мелодии «Бременским музыкантам» и «Джентльменам удачи». Умер он в возрасте 88 лет у себя в квартире.

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