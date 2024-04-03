В Первоуральске умер легендарный музыкант Артур Бушманов

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Музыкант сочинял песни для театра «Вариант», был главным в группах «Первоуральск» и «Луна-парк». У него есть множество музыкальных достижений, пишет Е1.
Недавно музыкант почувствовал себя плохо, скорая отвезла его в медучреждение, там он скончался. Похороны запланированы на 6 апреля. Они состоятся в Первоуральске.
Ранее умер Геннадий Гладков — он был композитором, написавшим мелодии «Бременским музыкантам» и «Джентльменам удачи». Умер он в возрасте 88 лет у себя в квартире.