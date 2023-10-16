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Posted 16 октября, 11:23

Published 16 октября, 11:23

Modified 16 октября, 11:25

Updated 16 октября, 11:25

Умер Геннадий Гладков — автор музыки к «Бременским музыкантам» и «Джентльменам удачи»

Умер Геннадий Гладков — автор музыки к «Бременским музыкантам» и «Джентльменам удачи»

16 октября 2023, 11:23
Фото: 1MI
Известный советский и российский композитор, народный артист России, автор музыки к более чем 100 фильмам Геннадий Гладков умер в возрасте 88 лет.

Об этом сообщил менеджер музыканта Малик Аминов. По словам Аминова, место и дата похорон пока не определены, передает ТАСС.

Композитор умер у себя дома. Его тело обнаружили утром в квартире на Садово-Триумфальной улице. Прибывшие на вызов медки констатировали смерть. Десять лет назад Гладков перенес инсульт, но после этого серьезных проблем со здоровьем у него не было.

Как пишет Baza, со ссылкой на родственников, Геннадий Гладков планировал на неделе посетить оперу, а также провести концерт, который теперь пройдет в его честь.

За свою карьеру Геннадий Гладков написал композиции более чем к 100 фильмам и мультфильмам. Его музыка звучит в таких картинах, как «Бременские музыканты», «Джентльмены удачи», «Человек с бульвара Капуцинов», «12 стульев», «Формула любви», «Обыкновенное чудо», «Собака на сене», «Малыш и Карлсон», «Голубой щенок», «38 попугаев» и многих других.

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