Умер Геннадий Гладков — автор музыки к «Бременским музыкантам» и «Джентльменам удачи»

Posted 16 октября, 11:23
Published 16 октября, 11:23
Modified 16 октября, 11:25
Updated 16 октября, 11:25
Об этом сообщил менеджер музыканта Малик Аминов. По словам Аминова, место и дата похорон пока не определены, передает ТАСС.
Композитор умер у себя дома. Его тело обнаружили утром в квартире на Садово-Триумфальной улице. Прибывшие на вызов медки констатировали смерть. Десять лет назад Гладков перенес инсульт, но после этого серьезных проблем со здоровьем у него не было.
Как пишет Baza, со ссылкой на родственников, Геннадий Гладков планировал на неделе посетить оперу, а также провести концерт, который теперь пройдет в его честь.
За свою карьеру Геннадий Гладков написал композиции более чем к 100 фильмам и мультфильмам. Его музыка звучит в таких картинах, как «Бременские музыканты», «Джентльмены удачи», «Человек с бульвара Капуцинов», «12 стульев», «Формула любви», «Обыкновенное чудо», «Собака на сене», «Малыш и Карлсон», «Голубой щенок», «38 попугаев» и многих других.