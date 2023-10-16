Умер Геннадий Гладков — автор музыки к «Бременским музыкантам» и «Джентльменам удачи»

Композитор умер у себя дома. Его тело обнаружили утром в квартире на Садово-Триумфальной улице. Прибывшие на вызов медки констатировали смерть. Десять лет назад Гладков перенес инсульт, но после этого серьезных проблем со здоровьем у него не было.