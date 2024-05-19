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Published Сегодня, 10:14

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Updated Сегодня, 10:17

В Свердловской области выпустили новое экстренное предупреждение

И снова заморозки: свердловские метеорологи выпустили новое экстренное предупреждение

19 мая 2024, 10:14
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области выпустили новое экстренное предупреждение

В ряде районов Среднего Урала в ночь на понедельник, 20 мая, сохранятся ночные заморозки.

Ночные заморозки никак не оставляют в покое жителей Среднего Урала. Новую волну холода синоптики пообещали в ночь на понедельник, 20 мая, прогноз опубликовал «Уральский УГМС».

Температура воздуха в ночные часы сохранится на уровне от 0 до -2 градусов. Холодные ночи в Свердловской области фиксировались и до этого. Например, в Нижнем Тагил в ночь на 18 мая был -1 градус, а на 19 мая -3 градуса.

В Свердловскую область снова придут заморозки до -3 градусов
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Холодные ночи очень плохо сказываются на урожае. Тревогу бьют как сельхозпроизводители, так и садоводы с огородниками. Последние переживают за судьбу плодовых деревьев, посадки кустов и клубники.

Смогут ли свердловские дачники спасти урожай яблок и клубники после заморозков
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Ранее синоптики также рассказали, что через Свердловскую область с севера на юг движется холодный атмосферный фронт.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Температура воздуха#Погода#Урожай#Холод#Заморозки#Природа#Екатеринбург#Атмосферный фронт
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