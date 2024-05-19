И снова заморозки: свердловские метеорологи выпустили новое экстренное предупреждение

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Ночные заморозки никак не оставляют в покое жителей Среднего Урала. Новую волну холода синоптики пообещали в ночь на понедельник, 20 мая, прогноз опубликовал «Уральский УГМС».
Температура воздуха в ночные часы сохранится на уровне от 0 до -2 градусов. Холодные ночи в Свердловской области фиксировались и до этого. Например, в Нижнем Тагил в ночь на 18 мая был -1 градус, а на 19 мая -3 градуса.
Холодные ночи очень плохо сказываются на урожае. Тревогу бьют как сельхозпроизводители, так и садоводы с огородниками. Последние переживают за судьбу плодовых деревьев, посадки кустов и клубники.
Ранее синоптики также рассказали, что через Свердловскую область с севера на юг движется холодный атмосферный фронт.