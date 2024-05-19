И снова заморозки: свердловские метеорологи выпустили новое экстренное предупреждение

Температура воздуха в ночные часы сохранится на уровне от 0 до -2 градусов. Холодные ночи в Свердловской области фиксировались и до этого. Например, в Нижнем Тагил в ночь на 18 мая был -1 градус, а на 19 мая -3 градуса.