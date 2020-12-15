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В Нижнем Тагиле поликлиника № 1 открывает запись на вакцинацию от COVID-19

15 декабря 2020, 07:49
Фото: 1mediainvest.ru
В поликлинике № 1, в преддверии поступления вакцины от коронавируса, открывается запись в «лист ожидания» на прививки.

На первом этапе вакцинации будут прививать работников медицинских и образовательных учреждений, работников социальных служб и других организаций, работа которых связана с большим количеством людей (предприятия общественного питания, общественного транспорта, торговли, полиции) — возрастом от 18 до 60 лет, сообщается на странице больницы № 1 во «Вконтакте».

Все граждане, кто относится к указанным категориям могут обратиться в call-центр поликлиники по номеру телефона: 8(3435)38-44-99 и записаться на вакцинацию. Оператору нужно назвать ФИО, дату рождения, место проживания, место работы и контактный номер телефона, по которому с пациентом свяжутся и пригласят на вакцинацию.

Для прохождения процедуры при себе необходимо иметь паспорт, полис, а также документ для подтверждения трудоустройства, например, справку с работы.

Отмечается, что прививка от COVID-19 является двухфазной. Вторая вакцина ставится через 21 день после первой. На второй прием пациента записывают автоматически.

Перед прививкой обязательно осуществляется осмотр врача и принимается решение о допуске к вакцинации, исходя из состояния здоровья человека и занимает около 10 минут. Подготовка препарата занимает около 15 минут, так как вакцина храниться в замороженном виде и дозу препарата отдельно размораживают для каждого пациента, после осмотра врача, рассказали в ГБ № 1.

После того, как процедура будет проведена, пациент должен находиться под наблюдением врача в течение получаса.

Кроме того, граждане, имеющие личный кабинет на портале Госуслуг, могут вести дневник самонаблюдения. Информация автоматически отправляются в Минздрав РФ.

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#Вакцинация#Коронавирус#Нижний Тагил#Здоровье
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