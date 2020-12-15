В Нижнем Тагиле поликлиника № 1 открывает запись на вакцинацию от COVID-19

Перед прививкой обязательно осуществляется осмотр врача и принимается решение о допуске к вакцинации, исходя из состояния здоровья человека и занимает около 10 минут. Подготовка препарата занимает около 15 минут, так как вакцина храниться в замороженном виде и дозу препарата отдельно размораживают для каждого пациента, после осмотра врача, рассказали в ГБ № 1.