Евгений Куйвашев поручил привить уральцев от коронавируса в короткие сроки

Накануне в регион поступили 3100 доз вакцины, их отправили в Нижний Тагил, Екатеринбург, Первоуральск, Ирбит и другие города области.
В первую очередь прививки поставят медикам, работникам школ и садиков, а также сотрудникам правоохранительных органов. Куйвашев поставил задачу по оперативной вакцинации, не растягивая период до нового года.
Это позволит защитить медиков, работающих в инфекционных госпиталях, врачей, постоянно контактирующих с большим количеством пациентов,пояснил он.
Напомним, в Нижний Тагил доставили 220 доз вакцины Спутник V» в Горбольницу № 4 и Демидовскую городскую больницу.