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Сбербанк ответил уральскому бизнесмену по поводу возврата господдержки

16 декабря 2020, 06:13
Фото: 1mediainvest.ru
В ближайшие три месяца предприниматель из Екатеринбурга обязан вернуть кредит около миллиона рублей с обычным процентом, хотя брал деньги на льготных условиях.

В Сбербанке считают, что он не выполнил условия соглашения.

По словам предпринимателя, ему пришел ответ о том, что в договоре есть обязательство сохранить численность сотрудников компании по состоянию на 1 июня. Данные банк берет в налоговой, там предоставили сведения по состоянию на 1 апреля.

То есть численностью на 1 июня банк считает численность на 1 апреля. Или, в моем понимании, черное — белым,написал бизнесмен в Facebook.

Он подчеркнул, что в Пенсионном фонде есть данные о численности сотрудников фирмы на 1 июня, он их передал в конце мая.

Сейчас полное ощущение, что меня намеренно «развели»,написал он.

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Напомним, ранее предприниматель сообщал, что требование о возврате кредита для него невозможно, так как он открывает новое кафе.

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#Свердловская область#Бизнесмен#Кредит#Банк#Поддержка#Общество
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