Гордума Нижнего Тагила утвердила окончательные корректировки бюджета на 2021 год

Сначала планировалось, что после финальных корректировок расходы уменьшатся на 255 миллионов рублей, а доходы — на 135 миллионов рублей. После того, как бы проведен анализ 2020 года, доходы и расходы было решено урезать. Причиной стало недополучение и перерасчет налоговых платежей, в том числе НДФЛ.