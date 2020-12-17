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Медикам из Качканара начали экстренно перечислять «ковидные» выплаты

17 декабря 2020, 12:39
Фото: 1mediainvest.ru
Врачам из Качканара, которые сегодня пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на невыплату денег за работу с больными коронавирусом, начали перечислять деньги.

Минздрав Свердловской области отчитался об итогах проверки, которую оперативно организовали после сегодняшней жалобы президенту РФ Владимиру Путину на отсутствие «ковидных» выплат в Качканаре.

Предварительно имела место задержка сроков выплат некоторым сотрудникам инфекционного и терапевтического отделений Качканарской ЦРБ, так как они не были вовремя включены в основную заявку, рапорт подали позже.

Своевременно приняты меры к обеспечению положенных выплат, в настоящее время все процедуры проведены, денежные средства уже перечисляются на счета больницы и должны поступить на карты медицинских работников в понедельник,сообщили в оперштабе Свердловской области.

Контроль на месте будет осуществлять комиссия Минздрава региона.

Напомним, сегодня в ходе пресс-конференции президента состоялось включение из call-центра, куда стекаются обращения граждан. При этом выяснилось, что медикам из Качканара с начала пандемии не платят надбавки за COVID-19.

Медики из Качканара пожаловались Путину на невыплаты за работу с больными COVID-19
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#Выплаты#Свердловская область#Коронавирус#Общество
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