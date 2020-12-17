Путину не озвучили вопрос о передаче скорой помощи Нижнего Тагила на аутсорсинг

В начале ноября на сайте госзакупок появилась информация о проведении конкурса на передачу скорой помощи Нижнего Тагила на аутсорсинг. Подрядчик должен будет предоставить 33 новых автомобиля. Медики скорой помощи выступили против передачи автопарка в частные руки. Они записали видеообращение и создали петицию, после чего были приглашены на собрание.