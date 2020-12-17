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Путину не озвучили вопрос о передаче скорой помощи Нижнего Тагила на аутсорсинг

17 декабря 2020, 16:57
Фото: 1mediainvest.ru
Президенту России Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции не озвучили вопрос медиков скорой помощи из Нижнего Тагила о переводе на аутсорсинг.

Михаил Смольников, водитель скорой помощи, рассказал, что тагильские врачи задавали этот вопрос главе государства, однако на пресс-конференции он так и не прозвучал.

Мы отправили тысячи смс, разные видео, но ответа не последовало. Я с нетерпением ждал и отправил во время конференции еще около десяти сообщений,рассказал активист редакции TagilCity.ru.

По его словам, теперь медики будут подавать иск в областную прокуратуру, так как увидели в контракте некоторые нарушения. Если в ведомстве их не найдут, протестующие намерены обратиться в генеральную прокуратуру.

В начале ноября на сайте госзакупок появилась информация о проведении конкурса на передачу скорой помощи Нижнего Тагила на аутсорсинг. Подрядчик должен будет предоставить 33 новых автомобиля. Медики скорой помощи выступили против передачи автопарка в частные руки. Они записали видеообращение и создали петицию, после чего были приглашены на собрание.

Заместитель губернатора региона Павел Креков предложил встречу, на которой представители Минздрава Свердловской области объяснили бы им все плюсы реорганизации. 2 декабря врачи скорой помощи пригласили министров региона на круглый стол, однако ни один из них не приехал.

После сообщений в соцсетях о плохом состоянии автопарка скорой помощи, водители записали видео, в котором рассказали о реальном состоянии автомобилей.

Водители тагильской скорой опровергли необходимость аутсорсинга из-за изношенных авто
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Мэрия Нижнего Тагила отказала в проведении пикета, который должен был состояться 19 декабря. Власти сослались на указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который запрещает проведение массовых мероприятий с очным присутствием участников.

Конкурс, объявленный ранее, был признан несостоявшимся, поскольку на него заявилась только одна компания. Однако это не исключает, что контракт будет заключен, причем именно с ней.

Водители тагильской скорой опровергли необходимость аутсорсинга из-за изношенных авто
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#Аутсорсинг#Скорая помощь#Владимир Путин#Нижний Тагил#Общество
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