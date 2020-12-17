В Нижнем Тагиле на улице Индустриальная иномарка влетела в электроопору

Водитель автомобиля «Нива Шевроле» мужчина 1986 года рождения, следуя со стороны улицы Циолковского в сторону улицы Балакинской, у дома № 44 на улице Индустриальная не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (электроопору), сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.