В Нижнем Тагиле суд приговорил к 15 годам колонии обвиняемого в педофилии пенсионера

Инцидент произошел в октябре 2019 года, когда пенсионер приехал в гости к своим знакомым в одно из общежитий города. В компании 27-летний женщины, а также двух ее дочек, мужчина праздновал новоселье, а после принял решение остаться на ночь. В одном нижнем белье он уснул на кровати. Позже в комнату пришла соседка по общежитию и обнаружила, что вместе с пенсионером в кровати лежит одна из девочек. Думая, что застала педофила, соседка вызвала сотрудников правоохранительных органов.